Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап-вечер
Киноафиша Стендап-вечер

Стендап-вечер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер с юмором: смех без границ

Приглашаем вас на увлекательное событие, где смех станет главным героем! На сцене выступят участники популярных онлайн и телевизионных проектов, а также талантливые молодые комики. Каждый из них готов поделиться своими уникальными шутками, которые никого не оставят равнодушным.

Зачем приходить?

Это отличная возможность провести время в компании друзей и насладиться атмосферой юмора и креатива. Спектакль обещает быть веселым и непринужденным, что позволит вам отключиться от повседневных забот и просто расслабиться.

Кто выступает?

Выступления будут насыщенными и разнообразными. Молодые комики представят свежие номера, а опытные участники из популярных проектов поделятся своим взглядом на комедию. Ожидайте неожиданные повороты и искрометный юмор!

Не пропустите!

Собирайте друзей, командуйте яркие эмоции и приходите на спектакль, который станет веселым акцентом вашего вечера. Заранее позаботьтесь о билетах, ведь такие мероприятия собирают полные залы!

Купить билет на концерт Стендап-вечер

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
20:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 400 ₽

В ближайшие дни

Мещера. Легенды древних. Часть 2
16+
Фолк Тяжелый рок
Мещера. Легенды древних. Часть 2
7 марта в 19:00 Sgt. Peppers Bar
от 1000 ₽
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
12+
Рок
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
28 ноября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
НеСовсем стендап
16+
Юмор
НеСовсем стендап
3 октября в 22:00 Ринго
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше