Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап вечер
Киноафиша Стендап вечер

Стендап вечер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап вечер: знакомство с питерским комедийным искусством

Приглашаем вас на стендап вечер, где вы сможете насладиться уникальным опытом питерского стендапа. Это шоу подойдет как тем, кто только начинает знакомство с комедией, так и закоренелым поклонникам жанра. Каждый найдет здесь что-то интересное для себя!

Что вас ждет на вечере?

На сцене выступят талантливые комики, которые поделятся своими остротами и уморительными историями. Вы сможете насладиться хорошими шутками и яркими выступлениями, которые подарят вам незабываемые эмоции.

Классика смешного

Не упустите возможность прикоснуться к классическому стендапу! Вас ждут зажигательные выступления и атмосферные моменты, которые смогут развеселить даже самых серьёзных зрителей.

Приходите за хорошим настроением и зарядом позитива! Вечер гарантирует хорошие шутки и радость общения с мастерами комедии. Не пропустите!

Купить билет на концерт Стендап вечер

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
7 октября вторник
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 550 ₽
14 октября вторник
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 550 ₽
21 октября вторник
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 550 ₽
28 октября вторник
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 550 ₽

В ближайшие дни

Тур по барам Санкт-Петербурга
18+
Вечеринка
Тур по барам Санкт-Петербурга
3 января в 19:30 Некрасовка
от 2399 ₽
6+
Джаз
Stankov jazz band, А.Станков, аб-т №6
10 мая в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Пер Гюнт. В пещере горного короля
6+
Классическая музыка
Пер Гюнт. В пещере горного короля
4 января в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше