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Стендап-вечер
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Стендап-вечер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-вечер в The Rock Bar Small Stage

Приглашаем вас на захватывающий стендап-вечер, который пройдет на сцене The Rock Bar Small Stage. Это уникальное событие соберет талантливых комиков, которые готовы поделиться своими остроумными шутками и наблюдениями о жизни.

Участники вечера

На сцене выступят как известные участники онлайн и телевизионных проектов, так и молодые, но уже зарекомендовавшие себя комики. Каждый из них привнесет в шоу свою индивидуальность, что сделает вечер разнообразным и увлекательным.

Почему стоит прийти?

Стендап — это не только смех, но и возможность увидеть мир глазами комиков. Каждый номер — это мини-история, которая заставляет задуматься и смеяться одновременно. Приходите с друзьями и наслаждайтесь атмосферой юмора и легкости!

Важно знать

Не упустите возможность провести вечер в компании хороших людей и зарядиться позитивом. Стендап-вечер — это отличная возможность расслабиться и отвлечься от повседневных забот.

Ждем вас на стендап-вечере в The Rock Bar Small Stage!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 9 августа
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
19:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽

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