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Стендап вечер
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Стендап вечер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-вечер в The Rock Bar Small Stage

Приглашаем вас на увлекательный стендап-вечер, который пройдет в уютной атмосфере The Rock Bar Small Stage. Это уникальное событие соберет на одной сцене как известных комиков, так и молодые таланты, готовые поделиться с вами своими самыми смешными историями и шутками.

Что вас ждет?

На стендап-вечере выступят участники популярных онлайн и ТВ проектов, которые уже успели завоевать сердца зрителей. Вы сможете насладиться выступлениями как опытных комиков, так и свежими лицами, которые только начинают свой путь в мире юмора.

Почему стоит прийти?

Это отличная возможность провести вечер в дружеской обстановке, посмеяться от души и зарядиться положительными эмоциями. Соберите своих друзей и приходите, чтобы разделить с ними этот незабываемый опыт.

Интересные факты

The Rock Bar Small Stage известен своими нестандартными мероприятиями и уютной атмосферой, что делает его идеальным местом для стендап-комедии. Здесь вы сможете не только насладиться юмором, но и попробовать вкусные напитки и закуски.

Не пропустите шанс увидеть живое выступление комиков, ведь такие мероприятия — это всегда что-то совершенно особенное и незабываемое!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 июля
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
19:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽

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