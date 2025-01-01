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Стендап вечер
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Стендап вечер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Неповторимый вечер комедии: Монологи, которые заставят вас смеяться

Приглашаем вас на уникальный формат, где опытные комики представляют самые свежие и проверенные шутки. Это идеальная возможность для всех любителей юмора насладиться комедийными монологами, которые поднимут настроение и сделают ваш вечер незабываемым.

Что вас ждет?

На сцене выступят талантливые комики, готовые поделиться самыми необыкновенными и потрясающими историями. Каждый монолог – это маленькое произведение искусства, полное остроумия и жизненных наблюдений. Вы сможете увидеть, как шутки, основанные на реальных событиях, превращаются в настоящее искусство смеха.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль – идеальный вариант для дружеской встречи или романтического вечера. Вы не только поднимете себе настроение, но и узнаете что-то новое о мире комедии. Билеты можно приобрести как для себя, так и в подарок друзьям – гарантируем, что они оценят ваш выбор!

Интересные факты

Знаете ли вы, что комедия – один из самых старых жанров в театре? Она существует более 2500 лет, и с каждым годом привносит в нашу жизнь новые краски и эмоции. Современные комики продолжают эту традицию, создавая уникальные шоу, которые находят отклик у зрителей всех возрастов.

Не упустите шанс стать частью этого комедийного события! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
21:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
21:00 от 500 ₽

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1 августа в 19:00 Суарэ
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