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Стендап вечер
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Стендап вечер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап вечер: Погружение в мир питерской комедии

Приглашаем вас на незабываемый стендап вечер, который подарит вам возможность познакомиться с яркими представителями питерского стендапа. Если вы уже знакомы с этой формой комедии, это событие поможет вам еще больше утвердиться в своей любви к искусству смеха.

О спектакле

Стендап вечер — это классическое шоу, где лучшие комики представят свои самые остроумные шутки. Ожидайте хорошее настроение, море смеха и уникальную атмосферу, наполненную юмором.

Кто выступает?

На сцене вас ждут талантливые комики, которые не только развлекут вас, но и заставят задуматься о жизни через призму юмора. Каждый из них имеет свой стиль и подход, что делает вечер разнообразным и увлекательным.

Интересные факты

  • Стендап как жанр возник в США в начале 20 века и быстро завоевал популярность по всему миру.
  • Питерский стендап славится своей уникальной атмосферой и неподражаемым стилем исполнителей.
  • Многие известные комики начинали свою карьеру именно на стендап вечерах.

Не упустите шанс насладиться вечером, полным качественного юмора и хорошей компании. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 550 ₽

В ближайшие дни

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3 декабря в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 800 ₽
Stand Up прогулка на корабле
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24 августа в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
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