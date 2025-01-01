Меню
Стендап в темноте
Стендап в темноте

Стендап в темноте

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Темные шутки: новый комедийный формат в Санкт-Петербурге

Новый московский комедийный формат от компании Standup Import теперь завоевывает Санкт-Петербург. В стендап клубе Stage зрителей ждет свежий и уникальный способ потребления шуток с фокусом на слух.

Непосредственное взаимодействие с юмором

Во время выступления зал полностью погружается в темноту, а комики оказываются перед непростой задачей — рассмешить публику исключительно своими шутками. Этот подход требует от артистов полной концентрации на тексте и умении вызывать смех без визуальных эффектов и отыгрышей.

Популярность формата

Формат уже завоевал популярность в Великобритании, затем пришел в Москву и теперь покоряет сердца петербургских зрителей. Интересно, что мероприятие особой популярностью пользуется среди опытных любителей стендапа, которые ищут новые впечатления и острые ощущения.

Что вас ждет на шоу?

Продолжительность выступления составляет 1 час. Состав комиков остается секретным и может отличаться от фотографий, представленных в анонсах. Однако не переживайте: в полной темноте вы не сможете их увидеть, поэтому основное внимание будет сосредоточено на их шутках.

Приходите на шоу и погружайтесь в мир темного юмора, который подарит вам уникальные эмоции и незабываемые впечатления!

Октябрь
10 октября пятница
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 900 ₽
11 октября суббота
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 900 ₽
17 октября пятница
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 900 ₽
18 октября суббота
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 900 ₽
24 октября пятница
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 900 ₽
25 октября суббота
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 900 ₽
31 октября пятница
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 900 ₽

