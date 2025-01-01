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Стендап в Jil
Киноафиша Стендап в Jil

Стендап в Jil

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап в Jil: Вечер смеха и хорошего настроения

Приглашаем вас на уникальное событие — стендап в Jil, где вы сможете не только насладиться атмосферой, но и погрузиться в мир юмора. Этот формат отлично подходит для того, чтобы почувствовать, как работает стендап, понять его ритм и просто хорошо провести вечер.

Почему стоит посетить?

Стендап в Jil — это идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной рутины. Здесь вас ждёт:

  • Приятная атмосфера качественного заведения;
  • Уникальные комики, готовые подарить вам море позитива;
  • Возможность встретиться с новыми людьми, разделяющими ваш интерес к юмору.

Когда и где?

Стендап пройдет в уютном зале Jil, который находится по адресу: [вставьте адрес]. Не упустите возможность провести вечер в компании смешных и талантливых артистов!

Для кого это мероприятие?

Если вы давно думали: «Пора сходить на что-то смешное», то это событие именно для вас. Стендап подходит как для опытных зрителей, так и для тех, кто только начинает знакомиться с этим жанром.

Не упустите шанс зарядиться хорошим настроением и насладиться вечером смеха! Ждем вас на стендапе в Jil!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 31 июля
Jil Красноярск, просп. Мира, 86
20:00 от 1200 ₽

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