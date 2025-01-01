Меню
Стендап Урал тур. Виктор Косачев и Таня Березовская
Стендап Урал тур. Виктор Косачев и Таня Березовская

18+
О концерте

Весёлый вечер с комиками-спортсменами в Челябинске

Где-то на границе зимы и весны Челябинск готов встретить новых, но уже знакомых зрителям персонажей стендап-сцены. В этот раз на сцену выйдут резиденты популярных шоу на ТНТ: Таня Березовская и Виктор Косачёв.

Знакомьтесь с участниками

Таня Березовская, резидент «Женского стендапа», известна своим остроумным юмором и яркими номерами. Вы также сможете увидеть её в новых выпусках программы «Открытый микрофон» на ТНТ.

Виктор Косачёв, резидент «Стендапа на ТНТ», радует зрителей своими шутками и уникальным стилем. Он также стал частью программы ВК Open Mic и ВК Money Mic.

Специальные факты о комиках

Это не просто комики, а и спортсмены! Виктор является профессиональным футболистом и чемпионом мира по мини-футболу в формате 7х7. Таня, в свою очередь, является мастером спорта по художественной гимнастике. Эти достижения делают их выступления особенно уникальными и интересными.

Не пропустите уникальное шоу!

Присоединяйтесь к нам на этот замечательный вечер, который обещает быть полным юмора и неожиданных поворотов. Помните, шоу строго 18+. Не упустите возможность увидеть интересную комбинацию талантов на одной сцене!

Февраль
21 февраля суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽

