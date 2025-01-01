Меню
Стендап Урал тур. Рита Шимова, Ваня Дыба, Ксюша Мерняк
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап Урал Тур: новые звёзды комедии на одной сцене

Приглашаем вас на захватывающее событие — Стендап Урал Тур #6. Это уникальная возможность увидеть выступления ярких и талантливых стендап-комиков, которые завоевывают сердца зрителей по всей стране.

Выступления и даты

Тур состоится в следующих городах:

  • Уфа, Бар «Дорогая я перезвоню» — 26 августа 2025 года, 19:30
  • Ижевск, Пинта на Пушкинской — 27 августа 2025 года, 19:30
  • Пермь, ДК им. Гагарина — 28 августа 2025 года, 19:30
  • Тюмень, Дом Печати — 29 августа 2025 года, 19:30
  • Челябинск, Стендап Челябинск Клуб — 30 августа 2025 года, 19:00

Знакомьтесь с комиками

На сцене выступят:

  • Рита Шимова — яркая и провокационная стендап-артистка, лидер женской стендап-сцены Екатеринбурга.
  • Ксюша Мерняк — очаровательный комик с уютным юмором, представляющая женский стендап Новосибирска.
  • Ваня Дыба — комик из Калуги с уникальным стилем, который ведет собственные подкасты и блоги. Его факты из жизни и опыт делают его выступления незабываемыми.

На разогреве — лучшие комики региона!

В каждом городе вас будут развлекать также местные комики, которые подогреют атмосферу перед главными выступлениями.

Важно! Ограничение по возрасту

Обратите внимание, что мероприятие строго 18+. Не упустите шанс зарядиться позитивом и хорошим настроением в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

В других городах

Уфа, 26 августа
Дорогая, я перезвоню.., Уфа, Верхнеторговая пл., 1, Гостиный Двор
19:30 от 900 ₽
Пермь, 28 августа
Звезды сошлись Пермь, Монастырская, 12б
19:30 от 990 ₽
Челябинск, 30 августа
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

