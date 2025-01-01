Стендап Урал тур. Рита Шимова, Ваня Дыба, Ксюша Мерняк

Стендап Урал Тур: новые звёзды комедии на одной сцене

Приглашаем вас на захватывающее событие — Стендап Урал Тур #6. Это уникальная возможность увидеть выступления ярких и талантливых стендап-комиков, которые завоевывают сердца зрителей по всей стране.

Выступления и даты

Тур состоится в следующих городах:

Уфа , Бар «Дорогая я перезвоню» — 26 августа 2025 года, 19:30

, Бар «Дорогая я перезвоню» — 26 августа 2025 года, 19:30 Ижевск , Пинта на Пушкинской — 27 августа 2025 года, 19:30

, Пинта на Пушкинской — 27 августа 2025 года, 19:30 Пермь , ДК им. Гагарина — 28 августа 2025 года, 19:30

, ДК им. Гагарина — 28 августа 2025 года, 19:30 Тюмень , Дом Печати — 29 августа 2025 года, 19:30

, Дом Печати — 29 августа 2025 года, 19:30 Челябинск, Стендап Челябинск Клуб — 30 августа 2025 года, 19:00

Знакомьтесь с комиками

На сцене выступят:

Рита Шимова — яркая и провокационная стендап-артистка, лидер женской стендап-сцены Екатеринбурга.

— яркая и провокационная стендап-артистка, лидер женской стендап-сцены Екатеринбурга. Ксюша Мерняк — очаровательный комик с уютным юмором, представляющая женский стендап Новосибирска.

— очаровательный комик с уютным юмором, представляющая женский стендап Новосибирска. Ваня Дыба — комик из Калуги с уникальным стилем, который ведет собственные подкасты и блоги. Его факты из жизни и опыт делают его выступления незабываемыми.

На разогреве — лучшие комики региона!

В каждом городе вас будут развлекать также местные комики, которые подогреют атмосферу перед главными выступлениями.

Важно! Ограничение по возрасту

Обратите внимание, что мероприятие строго 18+. Не упустите шанс зарядиться позитивом и хорошим настроением в компании единомышленников!