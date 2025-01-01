Стендап Урал тур. Рита Шимова, Ваня Дыба, Ксюша Мерняк

Стендап Урал Тур: новые звёзды комедии на одной сцене
Приглашаем вас на захватывающее событие — Стендап Урал Тур #6. Это уникальная возможность увидеть выступления ярких и талантливых стендап-комиков, которые завоевывают сердца зрителей по всей стране.
Выступления и даты
Тур состоится в следующих городах:
- Уфа, Бар «Дорогая я перезвоню» — 26 августа 2025 года, 19:30
- Ижевск, Пинта на Пушкинской — 27 августа 2025 года, 19:30
- Пермь, ДК им. Гагарина — 28 августа 2025 года, 19:30
- Тюмень, Дом Печати — 29 августа 2025 года, 19:30
- Челябинск, Стендап Челябинск Клуб — 30 августа 2025 года, 19:00
Знакомьтесь с комиками
На сцене выступят:
- Рита Шимова — яркая и провокационная стендап-артистка, лидер женской стендап-сцены Екатеринбурга.
- Ксюша Мерняк — очаровательный комик с уютным юмором, представляющая женский стендап Новосибирска.
- Ваня Дыба — комик из Калуги с уникальным стилем, который ведет собственные подкасты и блоги. Его факты из жизни и опыт делают его выступления незабываемыми.
На разогреве — лучшие комики региона!
В каждом городе вас будут развлекать также местные комики, которые подогреют атмосферу перед главными выступлениями.
Важно! Ограничение по возрасту
Обратите внимание, что мероприятие строго 18+. Не упустите шанс зарядиться позитивом и хорошим настроением в компании единомышленников!