Стендап Урал Тур. Ольга Егорчева и Амалия Гридина
Стендап Урал Тур. Ольга Егорчева и Амалия Гридина

18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О концерте

Стендап Урал Тур 2026: Зажигательное шоу с женским акцентом

В этом сезоне на сцену выходит гастрольный тур «Стендап Урал Тур 2026», в котором примут участие яркие комики Ольга Егорчева и Амалия Гридина. Это не просто стендап, это — самое женское стендап-шоу текущего сезона!

Ольга Егорчева — победительница последнего сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Она зарекомендовала себя как сильный комик, являясь резидентом Stand-Up на ТНТ. В команде она выделяется среди мощных парней, таких как Мазур и Чабдаров, что говорит о её высоком уровне и таланте.

Амалия Гридина ярко вошла в мир стендапа. Она — участница популярного шоу «Comedy Баттл» и шоу «ДаМы», а также жена комедийного актёра из команды «Объединение Юг» и мама маленького Льва. Неужели и этого недостаточно, чтобы привлечь внимание? И да, Амалия также психотерапевт, что добавляет интересный оттенок её выступлениям!

Не упустите возможность увидеть это захватывающее шоу в своём городе в мае. Уверены, вы получите массу положительных эмоций!

Купить билет на концерт Стендап Урал Тур. Ольга Егорчева и Амалия Гридина

В других городах
Май
26 мая вторник
19:30
Дорогая, я перезвоню.., Уфа, Верхнеторговая пл., 1, Гостиный Двор
от 1200 ₽
28 мая четверг
19:30
Звезды сошлись Пермь, Монастырская, 12б
от 1000 ₽
21:30
Звезды сошлись Пермь, Монастырская, 12б
от 1000 ₽
30 мая суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽

