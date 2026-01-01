Стендап Урал Тур. Ольга Егорчева и Амалия Гридина

Стендап Урал Тур 2026: Зажигательное шоу с женским акцентом

В этом сезоне на сцену выходит гастрольный тур «Стендап Урал Тур 2026», в котором примут участие яркие комики Ольга Егорчева и Амалия Гридина. Это не просто стендап, это — самое женское стендап-шоу текущего сезона!

Ольга Егорчева — победительница последнего сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Она зарекомендовала себя как сильный комик, являясь резидентом Stand-Up на ТНТ. В команде она выделяется среди мощных парней, таких как Мазур и Чабдаров, что говорит о её высоком уровне и таланте.

Амалия Гридина ярко вошла в мир стендапа. Она — участница популярного шоу «Comedy Баттл» и шоу «ДаМы», а также жена комедийного актёра из команды «Объединение Юг» и мама маленького Льва. Неужели и этого недостаточно, чтобы привлечь внимание? И да, Амалия также психотерапевт, что добавляет интересный оттенок её выступлениям!

Не упустите возможность увидеть это захватывающее шоу в своём городе в мае. Уверены, вы получите массу положительных эмоций!