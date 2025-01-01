Меню
Стендап Урал тур. Макс Ко
Киноафиша Стендап Урал тур. Макс Ко

Стендап Урал тур. Макс Ко

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт Макса КО в Челябинске

В Челябинске пройдет сольный концерт Макса КО – резидента Stand-Up на ТНТ. Этот яркий артист успел подчеркнуть свой уникальный стиль, став финалистом «Открытого микрофона» и победителем «RoastBattle Labelcom».

Зрители могут ожидать вечер, полный остроумных шуток и неповторимого юмора. Макс КО славится своим неповторимым стилем, который заставляет смеяться даже самых строго настроенных зрителей. Вы уже, возможно, видели его смешные рилсы в социальных сетях, которые стали настоящими хитами.

Концерт пройдет в формате общения с залом, где артист будет взаимодействовать с публикой, делая каждое выступление уникальным. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу!

Важно знать

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Купить билет на концерт Стендап Урал тур. Макс Ко

В других городах
Март
28 марта суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽

