Стендап Урал тур. Макс Ко

Сольный концерт Макса КО в Челябинске

В Челябинске пройдет сольный концерт Макса КО – резидента Stand-Up на ТНТ. Этот яркий артист успел подчеркнуть свой уникальный стиль, став финалистом «Открытого микрофона» и победителем «RoastBattle Labelcom».

Зрители могут ожидать вечер, полный остроумных шуток и неповторимого юмора. Макс КО славится своим неповторимым стилем, который заставляет смеяться даже самых строго настроенных зрителей. Вы уже, возможно, видели его смешные рилсы в социальных сетях, которые стали настоящими хитами.

Концерт пройдет в формате общения с залом, где артист будет взаимодействовать с публикой, делая каждое выступление уникальным. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу!

Важно знать

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.