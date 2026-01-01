Стендап Урал Тур. Игорь Пименов, Миша Переходько, Валерия Денисова

Комедийный вечер: три взгляда на мир

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии, где на одной сцене выступят три ярких артиста. Каждый из них предложит уникальный взгляд на жизнь, доставив зрителям море удовольствия и смеха.

Игорь Пименов

Игорь Пименов - чемпион КВН и фронтмен команды «Флэш рояль». Он представит свою новую программу с узнаваемым юмором, шутки которого становятся настоящими хитами. Каждое его выступление запоминается зрителями, а некоторые интернет-издания называют Игоря новым Жванецким. Ожидайте остроумные наблюдения и искренний смех!

Миша Переходько

Миша Переходько - победитель ВК Money Mic, главного конкурса стендап-комиков в стране. Его выступления удивляют и вызывают смех до слёз, даже если сначала кажется, что темы шуток неуместны. Для преданных поклонников он подготовил что-то особенное, что не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Валерия Денисова

Валерия Денисова впервые выступит в вашем городе. На первый взгляд может показаться, что модели не умеют шутить, однако, когда Валерия выйдет на сцену, вы поймёте, что она не только смешит, но и удивляет своим обаянием и остроумием. Ожидайте яркие и непредсказуемые шутки!

Не упустите возможность стать частью этого комедийного вечера и послушать невероятные истории от талантливых артистов!