Стендап Урал Тур. Игорь Пименов и Миша Переходько
Спектакль Стендап Урал Тур. Игорь Пименов и Миша Переходько

18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О спектакле

Стендап-вечер с Игорем Пименовым и Мишей Переходько

В клубе «Звезды сошлись» пройдёт вечер стендапа с участием известных комиков Игоря Пименова и Миши Переходько. В программе — три артиста, каждый из которых представит свой уникальный подход к комедии.

Игорь Пименов — мастер юмора

Игорь Пименов, фронтмен команды-чемпиона КВН «Флэш рояль», порадует зрителей новой программой. Его юмор часто сравнивают с творчеством Михаила Жванецкого — он точен и узнаваем, а лучшие шутки запоминаются и становятся настоящими хитами.

Миша Переходько — неожиданное восприятие

Миша Переходько, победитель ВК Money Mic, удивит вас своей оригинальностью. Смешные и неожиданные шутки заставят смеяться даже тех, кто никогда не воспринимал стендап всерьёз. Не упустите шанс увидеть его выступление, если вы уже являетесь поклонником его таланта!

Комики с разными взглядами

На сцене также появится модель Валерия Денисова, впервые посетившая ваш город. Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным, поэтому он понравится как любителям стендапа, так и тем, кто ценит оригинальный юмор.

Стендап Урал Тур — гастрольный проект, представляющий комиков, знакомых из популярных телевизионных и интернет-шоу. Не пропустите этот незабываемый вечер!

Апрель
23 апреля четверг
21:30
Звезды сошлись Пермь, Монастырская, 12б
от 1000 ₽

