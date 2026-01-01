Спектакль Стендап Урал Тур. Игорь Пименов и Миша Переходько

В клубе «Звезды сошлись» пройдёт вечер стендапа с участием известных комиков Игоря Пименова и Миши Переходько. В программе — три артиста, каждый из которых представит свой уникальный подход к комедии.
Игорь Пименов, фронтмен команды-чемпиона КВН «Флэш рояль», порадует зрителей новой программой. Его юмор часто сравнивают с творчеством Михаила Жванецкого — он точен и узнаваем, а лучшие шутки запоминаются и становятся настоящими хитами.
Миша Переходько, победитель ВК Money Mic, удивит вас своей оригинальностью. Смешные и неожиданные шутки заставят смеяться даже тех, кто никогда не воспринимал стендап всерьёз. Не упустите шанс увидеть его выступление, если вы уже являетесь поклонником его таланта!
На сцене также появится модель Валерия Денисова, впервые посетившая ваш город. Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным, поэтому он понравится как любителям стендапа, так и тем, кто ценит оригинальный юмор.
Стендап Урал Тур — гастрольный проект, представляющий комиков, знакомых из популярных телевизионных и интернет-шоу. Не пропустите этот незабываемый вечер!