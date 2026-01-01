Оповещения от Киноафиши
Стендап Урал Тур. Игорь Пименов и Миша Переходько
Стендап Урал Тур. Игорь Пименов и Миша Переходько

18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О концерте

Стендап-вечер с Игорем Пименовым и Мишей Переходько в Уфе

В баре «Дорогая, я перезвоню» пройдет увлекательный стендап-вечер с участием двух известных комиков — Игоря Пименова и Миши Переходько (Уфа). Участники программы представят свои свежие номера, полные остроумия и неожиданных шуток.

Игорь Пименов

Игорь Пименов — резидент Стендап ЕКБ и фронтмен команды чемпиона КВН «Флэш рояль». Он представит свою новую программу, которая будет насыщена узнаваемым юмором. Шутки Игоря находят отклик в сердцах зрителей и запоминаются благодаря своей простоте и актуальности. Как отмечают интернет-издания, его юмор схож с творчеством известного комика Михаила Жванецкого.

Миша Переходько

Миша Переходько — победитель популярного конкурса ВК Money Mic. Те, кто еще не знаком с его творчеством, будут приятно удивлены — его шутки заставят вас смеяться до слёз. Для поклонников его творчества Миша приготовил несколько особенных номеров, которые никого не оставят равнодушным.

Гастрольный проект Стендап Урал Тур

Стендап Урал Тур — это гастрольный проект, в рамках которого выступают комики, известные из телевизионных и интернет-шоу. Вечер обещает быть насыщенным и запоминающимся, как для истинных ценителей стендапа, так и для тех, кто только начинает знакомиться с этим жанром.

Не упустите возможность насладиться великолепным юмором и неповторимой атмосферой стендап-вечера с любимыми комиками!

Апрель
21 апреля вторник
19:30
Дорогая, я перезвоню.., Уфа, Верхнеторговая пл., 1, Гостиный Двор
от 1200 ₽
23 апреля четверг
19:30
Звезды сошлись Пермь, Монастырская, 12б
от 1000 ₽

