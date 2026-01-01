Стендап Урал Тур. Гассан Джабер и Никита Пересветов
18+
О концерте

Стендап Урал Тур: южный акцент и яркие истории

Два ярких представителя новой волны стендап-комедии впервые объединяются в проекте Стендап Урал Тур. Гассан Джабер и Никита Пересветов представляют полноценные сольные программы, в которых импровизация и запоминающиеся шутки создают атмосферу лёгкости и радости.

Гассан Джабер — ливанец, родившийся в Донецке и выросший в Ростове-на-Дону. Его выступления наполняет неотразимый шарм, а южный акцент добавляет особую прелесть его комедийному стилю.

Никита Пересветов также является уроженцем Ростова-на-Дону. Несмотря на его внешность, он выступает как настоящий боевой парень как на сцене, так и в жизни. Уверенные шутки и искренний юмор делают его выступления незабываемыми.

Оба комика — резиденты московских стендап-клубов и участники популярных шоу на ТНТ и ВК. В этом туре по Уралу они намерены подарить зрителям отличное настроение, которое сочетает в себе южный темперамент и столичный уровень комедии.

Важно! Зрителям младше 18 лет вход запрещен.

Исполнители
Джабер Г
Пересветов Н

Июнь
27 июня суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽
28 июня воскресенье
19:00
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
от 1000 ₽

