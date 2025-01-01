Стендап Урал тур. Эд Авдали, Полина Гугунава, Автандил Георгобиани

Комик-шоу в Челябинске: новые имена на стендап-сцене

Не упустите возможность посетить первое шоу Стендап ЕКБ, где вас ждут яркие выступления резидентов популярных стендап клубов Москвы. На сцене выступят:

Полина Гугунава — резидент Евгения Гришковца и участник проекта «Женский стендап» на ТНТ;

Автандил Георгобиани — нашумевший комик, известный своими остроумными шутками;

Эд Авдали — звезда последних сезонов «ВК Open Mic» и «Money Mic».

Все они представляют различные города, но сейчас собрали свои таланты в одном пространстве — стендап клубах Москвы. Готовьтесь к смешанному коктейлю из юмора и креативности!

Этот вечер обещает быть не только забавным, но и запоминающимся. Вы не только получите заряд положительных эмоций, но и запомните непростые имена этих талантливых комиков. Подписывайтесь на их соцсети, и следите за развитием их карьеры в мире стендапа!