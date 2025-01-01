Меню
Стендап Урал тур. Эд Авдали, Полина Гугунава, Автандил Георгобиани
Стендап Урал тур. Эд Авдали, Полина Гугунава, Автандил Георгобиани

18+
Возраст 18+

О концерте

Комик-шоу в Челябинске: новые имена на стендап-сцене

Не упустите возможность посетить первое шоу Стендап ЕКБ, где вас ждут яркие выступления резидентов популярных стендап клубов Москвы. На сцене выступят:

  • Полина Гугунава — резидент Евгения Гришковца и участник проекта «Женский стендап» на ТНТ;
  • Автандил Георгобиани — нашумевший комик, известный своими остроумными шутками;
  • Эд Авдали — звезда последних сезонов «ВК Open Mic» и «Money Mic».

Все они представляют различные города, но сейчас собрали свои таланты в одном пространстве — стендап клубах Москвы. Готовьтесь к смешанному коктейлю из юмора и креативности!

Этот вечер обещает быть не только забавным, но и запоминающимся. Вы не только получите заряд положительных эмоций, но и запомните непростые имена этих талантливых комиков. Подписывайтесь на их соцсети, и следите за развитием их карьеры в мире стендапа!

Январь
24 января суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽

