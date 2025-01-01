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Стендап-тиндер

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечер знакомства с Ваней Романчевым

Вы ищете свою вторую половинку? Тогда вам точно стоит посетить вечер, который проведет Ваня Романчев! Этот талантливый ведущий известен своей способностью соединять сердца и создавать уютную атмосферу для общения.

Что вас ждет?

В программе вечера — интерактивные игры, которые помогут вам не только развлечься, но и познакомиться с новыми людьми. Ваня Романчев, известный своим остроумием и иронией, обеспечит вам заряд положительных эмоций.

Почему стоит прийти?

  • Уникальная возможность встретить интересных людей.
  • Забавные и необычные форматы знакомств.
  • Легкая атмосфера юмора и иронии.

Не упустите шанс изменить свою жизнь и, возможно, найти ту самую вторую половинку! Приходите и станьте частью этого увлекательного вечера.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 12 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
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Краснодар, 19 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽
Краснодар, 26 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽
Краснодар, 2 сентября
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽

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