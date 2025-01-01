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Стендап-тиндер
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Стендап-тиндер

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ночной стендап: Ваня Романчев ищет любовь

Вы одиноки и ищете свою вторую половинку? Не доверяйте случайным знакомствам в интернете — приходите на вечер с Ваней Романчевым! Этот талантливый комик, известный своей искренностью и юмором, предлагает вам уникальную возможность найти любовь.

Что вас ждет?

В этот вечер Ваня будет пытаться соединить свободные сердца, которые стремятся к романтическим отношениям. С его помощью вы сможете не только познакомиться с интересными людьми, но и, возможно, избавиться от одиночества. Присоединяйтесь к весёлой атмосфере, где под юмором скрываются искренние намерения и надежда на счастье.

Юмор и ирония

Как и полагается стендап-мероприятию, вечер обещает быть наполненным юмором и иронией. Ожидайте забавные истории, неожиданные повороты и множество смешных моментов. Ваня Романчев знает, как сделать каждое выступление уникальным и запоминающимся.

Когда и где?

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события! Подробности о времени и месте проведения можно узнать на официальном сайте театра.

Приходите, и, возможно, именно в этот вечер ваше сердце найдет свою вторую половинку!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 29 июля
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽

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