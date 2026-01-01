Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!
Киноафиша Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!

Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-шоу в Казани

В барах Казани «Толстый кот» и «Гадкий койот» пройдет незабываемое стендап-шоу с участием профессиональных комиков. Гости смогут насладиться лучшими шутками артистов, которые уже сегодня демонстрируют высокий уровень мастерства. Это мероприятие определенно понравится любителям качественного юмора и тем, кто ценит талантливых исполнителей.

Поддержите молодых комиков и станьте свидетелями того, как будущие звезды рвут зал своими невероятными выступлениями. Вход на шоу будет осуществляться по принципу свободного рассаживания, так что приходите заранее, чтобы занять лучшие места!

Обратите внимание, что мероприятие содержит нецензурную лексику (18+), поэтому подходит только для совершеннолетних зрителей.

Купить билет на концерт Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!

Помощь с билетами
В других городах
Март
2 марта понедельник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
3 марта вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
5 марта четверг
20:00
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
от 350 ₽
9 марта понедельник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
12 марта четверг
20:00
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
от 350 ₽
15 марта воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 400 ₽
16 марта понедельник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
19 марта четверг
20:00
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
от 350 ₽
23 марта понедельник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
24 марта вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
26 марта четверг
20:00
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
от 350 ₽
30 марта понедельник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽

В ближайшие дни

Опытные комики
18+
Юмор
Опытные комики
20 марта в 16:00 Comedy Crew
от 500 ₽
Большой стендап в центре Казани
18+
Юмор
Большой стендап в центре Казани
22 марта в 18:00 Толстый кот
от 100 ₽
Грязный микрофон
18+
Юмор
Грязный микрофон
27 марта в 19:00 Comedy Crew
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше