Стендап-шоу «Пишем шутки» Live

«Пишем шутки» Live в Новосибирске

Хотите узнать, как комики придумывают свои шутки? Это стендап-шоу создано именно для вас! Здесь у зрителей есть уникальная возможность заглянуть за кулисы написания комедийного материала и стать частью забавного процесса.

Что вас ждет на шоу?

Ведущий Богдан Одинцов с юмором и харизмой проведет вас по миру стендапа. Специальный гость вечера — комик Данил Нургалиев, который поделится своими секретами и наработками в создании шуток.

Интересные факты

Стендап — это не только искусство развлечения, но и форма самовыражения. Многие комики черпают вдохновение из личных жизненных ситуаций и социальных тем. Возможно, здесь вы найдете что-то, что вдохновит и вас стать автором шуток!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного процесса и, возможно, открыть в себе новое призвание!