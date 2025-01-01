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Стендап-шоу «Пишем шутки» Live
Киноафиша Стендап-шоу «Пишем шутки» Live

Стендап-шоу «Пишем шутки» Live

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Загляните за кулисы комедии!

Если вы когда-либо задумывались о том, как комики создают свои шутки, у нас есть отличная новость! Приглашаем вас на уникальное шоу, где вы сможете стать частью увлекательного процесса написания комедийного материала.

Что вас ждет?

На этом мероприятии ведущий Богдан Одинцов вместе с гостем Данилом Нургалиевым откроет секреты комедийного мастерства. Вы не только получите возможность увидеть, как рождаются шутки, но и поучаствовать в этом забавном процессе! Это шанс для всех любителей юмора пообщаться с профессионалами и узнать, что стоит за их творчеством.

Зачем приходить?

Шоу обещает быть не только познавательным, но и веселым. Вы сможете задать вопросы, поучаствовать в импровизациях и, возможно, даже придумать свою шутку! Это отличная возможность для всех, кто интересуется комедией и хочет понять, как работает этот сложный и увлекательный жанр.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью комедийного процесса. Приходите на наше шоу и узнайте, как создается смех!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 10 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 400 ₽

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