Стендап шоу: 5 хедлайнеров

Шоу «5 хедлайнеров»: вечер смеха в Still Стендап Клубе

В Still Стендап Клубе зрителей ждет уникальное комедийное шоу с участием пяти громких имён из мира стендапа. Комики, которые обычно закрывают большие мероприятия, выступят друг за другом в течение одного вечера. Здесь вы сможете увидеть таких известных артистов, как Богдан Лисевский, Филипп Воронин и Макс Заяц. Шутки начнутся с первой минуты, и время не будет упущено на раскачку.

Что ожидать от вечера

«5 хедлайнеров» — это, без преувеличения, самый концентрированный комедийный концерт в Москве. Ведущий здесь не нужен: комедия начинается сразу с первых выступлений. В течение одного вечера вы сможете насладиться шутками прямо от лучших комиков, известных по YouTube, VK, ТНТ и большим сольным концертам.

Шоу идеально подходит для:

вечера после работы;

свидания;

встречи с друзьями;

или просто, когда хочется чего-то неожиданного, но развлекательного.

Участники шоу

На сцене выступят такие комики, как:

Богдан Лисевский, Филипп Воронин, Макс Заяц, Динара Курбанова, Саша Киселев, Дима Гаврилов, Яся Тринадцатко, Лёша Шамутило, Давид Квахаджелидзе, Лев Ерёменко, Вадим Постильный, Аля Кокушкина и другие сильнейшие комики Москвы.

Каждый концерт имеет уникальный состав, и артистов на сцене может быть больше, чем на афише.

О клубе Still

Still — это двухэтажный стендап-клуб в центре Москвы. Здесь представляется самый широкий спектр комедийных мероприятий, от сольников звезд до уникальных шоу для детей. Комики на сцене — только лучшие представители жанра.

У клуба есть два уютных зала с отличным обзором сцены, мягкими креслами и диванами. Концертное гастро-меню и бар только дополняют атмосферу.

Клуб расположен в историческом особняке на Покровке, всего в 10 минутах от метро «Чистые пруды». Камерная площадка, живая комедия, выходящая за пределы экранов — что еще нужно для хорошего вечера? Цена билетов составляет 2500 рублей, так что у вас есть все основания уже сейчас приобрести их. Приятного вечера и до встречи в Still!