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Стендап шоу: 5 хедлайнеров
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Киноафиша Стендап шоу: 5 хедлайнеров

Стендап шоу: 5 хедлайнеров

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Шоу «5 хедлайнеров»: вечер смеха в Still Стендап Клубе

В Still Стендап Клубе зрителей ждет уникальное комедийное шоу с участием пяти громких имён из мира стендапа. Комики, которые обычно закрывают большие мероприятия, выступят друг за другом в течение одного вечера. Здесь вы сможете увидеть таких известных артистов, как Богдан Лисевский, Филипп Воронин и Макс Заяц. Шутки начнутся с первой минуты, и время не будет упущено на раскачку.

Что ожидать от вечера

«5 хедлайнеров» — это, без преувеличения, самый концентрированный комедийный концерт в Москве. Ведущий здесь не нужен: комедия начинается сразу с первых выступлений. В течение одного вечера вы сможете насладиться шутками прямо от лучших комиков, известных по YouTube, VK, ТНТ и большим сольным концертам.

Шоу идеально подходит для:

  • вечера после работы;
  • свидания;
  • встречи с друзьями;
  • или просто, когда хочется чего-то неожиданного, но развлекательного.

Участники шоу

На сцене выступят такие комики, как:
Богдан Лисевский, Филипп Воронин, Макс Заяц, Динара Курбанова, Саша Киселев, Дима Гаврилов, Яся Тринадцатко, Лёша Шамутило, Давид Квахаджелидзе, Лев Ерёменко, Вадим Постильный, Аля Кокушкина и другие сильнейшие комики Москвы.

Каждый концерт имеет уникальный состав, и артистов на сцене может быть больше, чем на афише.

О клубе Still

Still — это двухэтажный стендап-клуб в центре Москвы. Здесь представляется самый широкий спектр комедийных мероприятий, от сольников звезд до уникальных шоу для детей. Комики на сцене — только лучшие представители жанра.

У клуба есть два уютных зала с отличным обзором сцены, мягкими креслами и диванами. Концертное гастро-меню и бар только дополняют атмосферу.

Клуб расположен в историческом особняке на Покровке, всего в 10 минутах от метро «Чистые пруды». Камерная площадка, живая комедия, выходящая за пределы экранов — что еще нужно для хорошего вечера? Цена билетов составляет 2500 рублей, так что у вас есть все основания уже сейчас приобрести их. Приятного вечера и до встречи в Still!

Купить билет на концерт Стендап шоу: 5 хедлайнеров

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
15 августа суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
16 августа воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
17 августа понедельник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22 августа суббота
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
23 августа воскресенье
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
29 августа суббота
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
30 августа воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
31 августа понедельник
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
4 сентября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
5 сентября суббота
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
6 сентября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
11 сентября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
12 сентября суббота
15:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
13 сентября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
18 сентября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19 сентября суббота
15:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
21:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
20 сентября воскресенье
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
25 сентября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
26 сентября суббота
15:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
27 сентября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
2 октября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
3 октября суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
4 октября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
9 октября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
10 октября суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
11 октября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
16 октября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
17 октября суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
18 октября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
23 октября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
24 октября суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
25 октября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
30 октября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
31 октября суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
1 ноября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
3 ноября вторник
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
4 ноября среда
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
6 ноября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
7 ноября суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
8 ноября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
13 ноября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
14 ноября суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
15 ноября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
20 ноября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
21 ноября суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22 ноября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
27 ноября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
28 ноября суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2500 ₽
29 ноября воскресенье
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5

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