Сергеич (Сергей Кутергин)

Стендап-концерт Сергея Кутергина в ресторане «RedBuffet»

Приглашаем вас на стендап-концерт Сергея Кутергина, который известен под сценическим именем «Сергеич». Он является российским стендап-комиком, актёром и продюсером, чьи выступления уже завоевали любовь зрителей.

Сергей Кутергин — экс-резидент «Comedy Club» и участник популярных шоу, таких как «Stand Up на ТНТ», «Что было дальше?», «Большая прожарка», «Большое шоу» и Comedy Баттл. Этот концерт определённо придётся по душе всем любителям хорошего юмора и стендапа.

В ресторане «RedBuffet» будет работать линия раздачи и бар. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну отличного настроения!

Важно: на мероприятиях запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — он с радостью поможет подобрать более комфортное место.

Возрастное ограничение: 18+

Начало: 20:00

Сбор гостей: 19:00