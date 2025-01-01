Стендап Саши Найданова и Еремы Акмолдаева

Стендап-вечер с Александром Найдановым и Ерёмой Акмолдаевым

Не упустите возможность насладиться живым стендап-шоу с участием двух ярких комиков! Вечер обещает быть насыщенным свежими шутками и юмором.

Александр Найданов

Александр Найданов — стендап-комик и юморист из Бурятии. Его выступления отличаются колоритом и неповторимой харизмой, оставляя зрителей под впечатлением. Найданов — финалист соревнований на ТНТ, среди которых Comedy Battle и Лига Городов, а также победитель шоу «Голосящий Кивин 2024» на Первом канале.

Ерёма Акмолдаев

С ним на сцене будет Ерёма Акмолдаев — опытный комик, который уже успел завоевать сердца зрителей. Он участник «Открытого Микрофона» на ТНТ и интернет-проекта Open Mic (VK). Комедия Ерёмы отличается самобытностью и оригинальным подходом, а его выступления заряжают позитивом с первых шуток.

Специальное предложение

И не забывайте про акцию! Купите 6 билетов и получите в подарок бутылочку вина. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться живым юмором.

Приходите на стендап-концерт и окунитесь в атмосферу веселья и смеха!