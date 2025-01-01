Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Стендап Саши Найданова и Еремы Акмолдаева
Билеты от 1000₽
Киноафиша Стендап Саши Найданова и Еремы Акмолдаева

Стендап Саши Найданова и Еремы Акмолдаева

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап-вечер с Александром Найдановым и Ерёмой Акмолдаевым

Не упустите возможность насладиться живым стендап-шоу с участием двух ярких комиков! Вечер обещает быть насыщенным свежими шутками и юмором.

Александр Найданов

Александр Найданов — стендап-комик и юморист из Бурятии. Его выступления отличаются колоритом и неповторимой харизмой, оставляя зрителей под впечатлением. Найданов — финалист соревнований на ТНТ, среди которых Comedy Battle и Лига Городов, а также победитель шоу «Голосящий Кивин 2024» на Первом канале.

Ерёма Акмолдаев

С ним на сцене будет Ерёма Акмолдаев — опытный комик, который уже успел завоевать сердца зрителей. Он участник «Открытого Микрофона» на ТНТ и интернет-проекта Open Mic (VK). Комедия Ерёмы отличается самобытностью и оригинальным подходом, а его выступления заряжают позитивом с первых шуток.

Специальное предложение

И не забывайте про акцию! Купите 6 билетов и получите в подарок бутылочку вина. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться живым юмором.

Приходите на стендап-концерт и окунитесь в атмосферу веселья и смеха!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Петя и волк
6+
Классическая музыка Живая музыка
Петя и волк
14 сентября в 13:00 Соборная палата
от 1500 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6 сентября в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
15 ноября в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше