Стендап Саши Найданова и Еремы Акмолдаева
Билеты от 1000₽
Стендап Саши Найданова и Еремы Акмолдаева

Стендап Саши Найданова и Еремы Акмолдаева

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап вечер с Александром Найдановым и Ерёмой Акмолдаевым

Приглашаем вас на уникальный спектакль — вечер стендап-комедии, где на одной сцене встретятся два ярких комика: Александр Найданов и Ерёма Акмолдаев.

Александр Найданов: яркий комик с бурятской харизмой

Александр Найданов — стендап-комик из Бурятии, который завоевал сердца зрителей своим уникальным стилем и обаянием. Он — финалист шоу Comedy Battle и Лиги Городов на ТНТ, а также победитель известного юмористического конкурса Голосящий Кивин 2024 на Первом канале. Его выступления полны колорита и остроумных наблюдений о жизни.

Ерёма Акмолдаев: мастер смешной комедии

Ерёма Акмолдаев — опытный комик, многим известный по проекту Открытый Микрофон на ТНТ и интернет-проекту Open Mic в VK. Его комедийный стиль, наполненный оригинальными шутками, позволяет зрителям смеяться с первых слов. Не упустите шанс насладиться его выступлением!

Специальное предложение

Акция! Купите 6 билетов и получите бутылочку вина в подарок! Подарите себе и своим близким вечер наполненный смехом и радостью.

Приходите на смешной концерт Ерёмы и Александра и проведите вечер весело!

Купить билет на концерт

Расписание

25 сентября
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:30 от 1000 ₽

