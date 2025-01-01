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Стендап проверка

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийный клуб: Проверка новых шуток в живом исполнении

Приглашаем вас в наш новый клуб на уникальное событие — классическую проверку материала. Это отличный повод насладиться живым выступлением опытных комиков, которые представят свои новые шутки и идеи.

Что такое проверка материала?

Проверка материала — это этап в жизни каждого комика, когда он тестирует свои шутки на живой аудитории. Это позволяет авторам понять, что работает, а что нет. В нашем клубе вы сможете стать частью этого увлекательного процесса!

Когда и где?

Спектакль пройдет в новом уютном клубе в центре города. Точные дата и время выступлений уточняйте на нашем сайте. Не упустите возможность стать свидетелем творчества комиков в процессе!

Почему стоит прийти?

  • Вы сможете первыми оценить новые шутки и идеи, которые могут стать настоящими хитами.
  • Уникальная атмосфера живого выступления подарит вам незабываемые эмоции.
  • Возможность пообщаться с комиками после выступления и задать им вопросы.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального опыта. Мы ждем вас в нашем клубе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 июля
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 300 ₽
Новосибирск, 9 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 300 ₽

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