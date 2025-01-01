Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап. Проверка материала
Киноафиша Стендап. Проверка материала

Стендап. Проверка материала

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверка материала: стендап, который нельзя пропустить

«Проверка материала» — это уникальное стендап-шоу, в котором опытные комики представляют свои новые шутки и обкатывают давно зарекомендовавшие себя материалы. Это отличная возможность для зрителей насладиться живым выступлением в уютной атмосфере нового стендап-бара, расположенного в центре города.

Уютная атмосфера и интересные выступления

Стендап-бар предлагает вам провести вечер в приятной камерной обстановке, где каждый сможет насладиться оригинальным юмором. Выступления комиков — это не только возможность посмеяться, но и шанс увидеть процесс создания шуток вживую.

Приходите заранее!

Сбор гостей начинается за полчаса до начала мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать лучшие места и полностью окунуться в атмосферу стендапа.

Не упустите возможность!

Это шанс увидеть, как комики работают над своим материалом, и стать частью веселого вечера, полного смеха и хорошего настроения. Не пропустите «Проверку материала» — шоу, которое подарит вам незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 4 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 11 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 18 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 25 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 2 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 9 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 16 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 23 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 30 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 6 ноября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 13 ноября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 20 ноября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Уральский русский оркестр
6+
Фолк
Уральский русский оркестр
11 октября в 20:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 400 ₽
Мелодия — душа музыки
6+
Эстрада
Мелодия — душа музыки
12 октября в 14:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
25 сентября в 19:20 Руки вверх!
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше