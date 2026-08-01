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Стендап про женщин
Киноафиша Стендап про женщин

Стендап про женщин

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап про женщин от топовых комиков в Red Buffet

Шесть топовых комиков соберутся, чтобы обсудить главную тему вечера — женщин. В этом уникальном шоу примут участие:

  • Роман Рор
  • Артур Киш
  • Сергей Пискунов
  • Антон Погосян
  • Артём Степанов
  • Кемал Бедраев

Настроение вечера — легкое и ироничное. Мужчины готовьте аргументы, а девушки не обижайтесь на шутки. Этот стендап станет отличной возможностью поразмышлять над отношениями между полами в непринужденной и веселой атмосфере.

Информация о мероприятии

Общий сбор: 19:00
Начало: 20:00
Продолжительность: 2 часа
Возрастное ограничение: 18+

Обратите внимание

На мероприятиях запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обязательно обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.

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