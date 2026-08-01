Стендап про женщин

Шесть топовых комиков соберутся, чтобы обсудить главную тему вечера — женщин. В этом уникальном шоу примут участие:
Настроение вечера — легкое и ироничное. Мужчины готовьте аргументы, а девушки не обижайтесь на шутки. Этот стендап станет отличной возможностью поразмышлять над отношениями между полами в непринужденной и веселой атмосфере.
Общий сбор: 19:00
Начало: 20:00
Продолжительность: 2 часа
Возрастное ограничение: 18+
На мероприятиях запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обязательно обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.