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Стендап после заката
Киноафиша Стендап после заката

Стендап после заката

18+
Возраст 18+

О концерте

Веселый вечер в нашем стендап-клубе

Не можете уснуть? Не беда! Мы приглашаем вас провести незабываемый вечер в нашем стендап-клубе. Опытные комики расскажут вам свои самые разнообразные шутки на актуальные темы - от семейных ситуаций до политики. Это будет действительно интересно!

На сцене выступят только талантливые комики, каждый из которых привнесет уникальный стиль и юмор. Их шутки найдут отклик даже у самых серьезных зрителей. Многие из наших артистов обладают миллионами просмотров в интернете и являются участниками таких известных проектов, как OPEN MIC, MONEY MIC и Битва за деньги.

Мы гордимся тем, что являемся единственным независимым стендап-клубом в Южном федеральном округе. Наш зал оснащен всем необходимым, что обеспечивает максимальный комфорт для зрителей. В нашем клубе имеется полноценная кухня с демократичными ценами, так что голодными вы не останетесь. А разнообразие напитков порадует даже самых взыскательных гостей.

Берите билет, приходите и убедитесь сами: у нас действительно смешнее и уютнее, чем где бы то ни было!

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
5 сентября суббота
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽
12 сентября суббота
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽
19 сентября суббота
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽
26 сентября суббота
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽
3 октября суббота
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽
10 октября суббота
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽
17 октября суббота
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽
24 октября суббота
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽
31 октября суббота
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 600 ₽

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