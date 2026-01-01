Оповещения от Киноафиши
Стендап после работы
Стендап после работы

18+
Возраст 18+

О концерте

Проверочный концерт от красноярских комиков

Стендап после работы в стендап-клубе «Хэдлайнер» – это уникальная возможность насладиться свежими шутками от ведущих комиков Красноярска. Здесь вы сможете увидеть выступления как уже известных артистов, так и новых талантов, которые стремятся покорить зрителей своим юмором.

Каждый вечер – это шанс стать частью незабываемого шоу, в атмосфере лёгкости и веселья. Комики обсуждают актуальные темы, смешные ситуации из жизни и делятся своими наблюдениями с публикой. Их выступления всегда яркие и оригинальные.

Кроме того, стендап – это не просто смех, это способ взглянуть на мир с другой стороны. Артисты используют юмор, чтобы обсудить серьезные и непростые вопросы, делая их более доступными и понятными для зрителей. Будьте готовы к живому взаимодействию! Возможно, и вы станете частью вечеринки на сцене.

Приходите в «Хэдлайнер», чтобы поднять настроение и отлично провести вечер в компании доброй компании и смешных историй. Это событие не оставит равнодушными ни любителей стендапа, ни тех, кто впервые решился посетить подобное шоу.

Март
11 марта среда
18:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 650 ₽
12 марта четверг
18:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
18 марта среда
18:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 650 ₽
19 марта четверг
18:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56

