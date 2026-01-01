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Стендап по-южному
Киноафиша Стендап по-южному

Стендап по-южному

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-шоу в независимом клубе ЮФО

Приглашаем вас на стендап-шоу, где выступят только опытные комики нашего клуба. Эти талантливые юмористы стали известными благодаря своим смешным выступлениям в социальных сетях и на YouTube. Многие из них также принимали участие в таких популярных проектах, как OPEN MIC VK, MONEY MIC VK, а также в соревнованиях «Битва за деньги».

Смешно и оригинально

Готовы к хорошему настроению? Однозначно! На нашей сцене выступают лишь лучшие комики, каждый из которых приносит свою уникальную комедию и шутки, которые найдут отклик даже у самого серьезного зрителя.

Комфортабельная атмосфера

Мы гордимся тем, что являемся единственным независимым стендап-клубом в ЮФО. Наше пространство профессионально обустроено с учетом всех деталей: современное оборудование и удобные места делают ваше пребывание на шоу максимально комфортным. У нас есть полноценная кухня с демократичными ценами, так что никому не грозит голод. А широкий выбор напитков позволит освежиться во время выступления.

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера! Берите билеты и приходите, чтобы убедиться, что комедианты такого уровня и уютной атмосферы вы больше нигде не встретите.

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
11 сентября пятница
20:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 700 ₽
18 сентября пятница
20:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 700 ₽
25 сентября пятница
20:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 700 ₽
2 октября пятница
20:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
9 октября пятница
20:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269

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