Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап, открытый микрофон
Киноафиша Стендап, открытый микрофон

Стендап, открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Открытый микрофон в Improv Club Нижний Новгород

Приглашаем вас на уникальное событие — стендап-вечер с открытым микрофоном в Improv Club Нижний Новгород. Это отличная возможность увидеть, как опытные комики представляют свои лучшие шутки и тестируют новый материал.

Что вас ждет?

На сцене выступят талантливые комики, которые готовы поделиться с вами своим чувством юмора и уникальными наблюдениями. Вы сможете стать свидетелем не только отточенных номеров, но и первых проб в свежих стендап-выступлениях.

Для кого это событие?

Если вы любите смех и интересные истории, это мероприятие точно для вас! Поддержите комиков, пришедших на сцену, и насладитесь атмосферой дружеского общения.

Информация о мероприятии

Дата и время: уточняйте на сайте Improv Club.
Адрес: Нижний Новгород, ул. Примерная, д. 1.
Билеты можно приобрести заранее на сайте клуба или в кассе.

Не упустите шанс!

Приглашайте друзей, готовьтесь к вечернему веселью и ожидайте незабываемые впечатления от живого выступления. Мы уверены, что этот вечер станет для вас настоящим праздником юмора!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 23 июля
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 2 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 3 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 9 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 10 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 16 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 17 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 23 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 24 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 30 сентября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 1 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 7 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 8 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 14 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 15 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 21 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 22 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 28 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 29 октября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 4 ноября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽
Нижний Новгород, 11 ноября
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
19:30 от 200 ₽

В ближайшие дни

Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
30 декабря в 18:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
15 августа в 19:30 Improv Club
от 600 ₽
Pizza. Большой сольный концерт. 15 лет группе
6+
Поп Рок
Pizza. Большой сольный концерт. 15 лет группе
14 октября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше