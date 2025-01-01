Меню
Стендап от ТОПовых комиков
Билеты от 1000₽
Стендап от ТОПовых комиков

Стендап от ТОПовых комиков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап от топовых комиков в Standup Café

Вас ждет вечер, о котором придется говорить! Standup Café приглашает на незабываемое шоу с участием лучших комиков страны. Готовьтесь к уму и смеху: каждое выступление — это уникальный взгляд на окружающую действительность, политические события и повседневные ситуации.

Что вас ждет?

На сцене выступят звезды стендапа, которые уже успели завоевать признание зрителей и критиков. Их остроумие и чувство юмора сделают вечер по-настоящему ярким. Мы гарантируем, что вы не останетесь равнодушными к их выступлениям.

Уникальная атмосфера

Standup Café предлагает неповторимую атмосферу для отдыха и общения. Уютное пространство создает идеальные условия для того, чтобы расслабиться, насладиться невероятным юмором и, возможно, даже стать частью шоу!

Интересные факты

Стендап в России стремительно набирает популярность и стал важной частью культурной жизни. Многие комики добиваются успеха благодаря своим оригинальным подходам к материалу и харизме на сцене. Не упустите возможность увидеть выступления тех, кто формирует новое лицо отечественного юмора!

Не пропустите этот вечер смеха и хорошего настроения. Мы ждем вас в Standup Café!

Октябрь
6 октября понедельник
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1000 ₽

