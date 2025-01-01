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Стендап. Опытные комики
Киноафиша Стендап. Опытные комики

Стендап. Опытные комики

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап: Новый взгляд на комедию

В этот вечер на сцене Standup Room вас ждет увлекательное шоу, где опытные комики и новички продемонстрируют свои лучшие номера. Это уникальная возможность стать свидетелем того, как создаются шутки, которые могут стать хитами.

Что вас ждет?

Комики, которые уже зарекомендовали себя на сцене, поделятся своими новыми материалами и поработают над ними в реальном времени. Это не просто выступление — это процесс создания комедийного контента, который вы сможете увидеть первыми!

Зачем приходить?

Помимо свежего материала, зрители смогут насладиться атмосферой творчества и общения. Стендап — это не только смех, но и возможность услышать мысли комиков, их взгляды на жизнь и общество.

Интересный факт

Стендап в России активно развивается с начала 2000-х годов, и сегодня это один из самых популярных жанров в мире развлечений. Многие известные комики начинали именно с таких выступлений, и сейчас у вас есть шанс увидеть их на пути к успеху!

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера в Standup Room. Улыбки, смех и вдохновение гарантированы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 12 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
21:00 от 300 ₽
Новосибирск, 26 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
21:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

D-кач на Обских волнах
18+
Поп
D-кач на Обских волнах
22 августа в 21:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Русское радио на Обских волнах
16+
Вечеринка
Русское радио на Обских волнах
31 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
от 3900 ₽
Стендап. Открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап. Открытый микрофон
26 августа в 19:00 Standup Room
от 200 ₽
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