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Стендап Новокузнецк
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Стендап Новокузнецк

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийный вечер: три комика из Новокузнецка

Мы продолжаем знакомить новосибирских зрителей с комедией из разных городов. На этот раз к нам в гости приедут целых три очень смешных и максимально разных комика из Новокузнецка со своими лучшими шутками!

Погружение в мир смеха

Каждый из комиков представит свой уникальный стиль и подход к юмору. Это отличная возможность насладиться атмосферой живого выступления и послушать свежие шутки, которые точно поднимут настроение.

Что ожидать от вечера?

Жаркие шутки, остроумные наблюдения и неожиданные повороты — все это ждет вас на сцене. Не упустите шанс увидеть, как новокузнецкие комики делятся своим видением мира и, конечно же, поднимают настроение зрителям.

Интересные факты о комиках

Каждый из выступающих имеет свой стиль и историю. Некоторые из них уже успели завоевать популярность на различных фестивалях и конкурсах, что делает их выступления особенно интригующими. Они готовы поделиться своими лучшими номерами и приключениями на сцене.

Приходите на комедийный вечер и погрузитесь в мир смеха вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 600 ₽

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