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Стендап ночь
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Стендап ночь

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап Ночь: Комедийный Вечер для Настоящих Ценителей

Приготовьтесь к незабываемой ночи смеха и веселья! Стендап Ночь — это уникальное событие, где соберутся все ваши любимые комики, чтобы зарядить атмосферу юмором и положительными эмоциями.

Когда и где?

Встречаемся ближе к ночи, так что даже если у вас плотный график, вы успеете насладиться шоу. Место проведения выбрано так, чтобы создать максимально комфортные условия для зрителей. Не упустите возможность провести вечер в компании хороших шуток и позитивных людей!

Формат мероприятия

Этот стендап идеален для тех, кто не успевает пораньше, но не хочет завершать день в грустном настроении. Вечер обещает быть насыщенным: от остроумных наблюдений до искрометных шуток — каждый найдет что-то для себя.

Почему стоит прийти?

Стендап Ночь — это не просто комедийный вечер, а настоящая комедия, где каждый номер уникален. Вы сможете услышать как известных комиков, так и новичков, которые готовы удивить вас своим талантом.

Не упустите шанс провести вечер в компании юмора и позитива. Билеты на Стендап Ночь уже в продаже, так что спешите забронировать свое место!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
23:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
23:00 от 500 ₽

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