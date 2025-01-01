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Стендап напарники
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Стендап напарники

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юмористическое шоу: Стендап напарников в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное юмористическое шоу, где четыре опытных комика будут сражаться за звание лучших стендап напарников вечера! Это мероприятие обещает незабываемые моменты и море смеха.

Формат мероприятия

В ходе шоу комики по очереди выбирают себе напарников из зрителей и участвуют в нескольких раундах, в которых проявляют свои лучшие стендап-навыки. Каждый раунд наполнен шутками, импровизацией и дружеским соревнованием.

Ведущий и участники

Ведущим вечера станет Семён Голубь, известный своей харизмой и умением создать непринужденную атмосферу. В числе участников выступят:

  • Лёша Полубояров
  • Никита Ульянов
  • Макс Слепцов
  • Марина Адова

Интересные факты

Каждый из комиков имеет свой уникальный стиль и опыт на сцене, что сделает каждое выступление неповторимым. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу и, возможно, стать напарником одного из комиков!

Приходите, чтобы насладиться вечерним стендапом и зарядиться позитивом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
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