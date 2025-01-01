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Стендап на Заводе
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Стендап на Заводе

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-вечер: идеальный способ расслабиться

Суббота — идеальный день для отдыха после напряженной рабочей недели. Если вы ищете, как провести вечер в хорошей компании, приходите на стендап-шоу, где комики удивят вас своими лучшими шутками.

Что вас ждет?

В этот вечер вас ждет легкий юмор, который поднимет настроение и заставит забыть о проблемах. Наши комики подготовили уникальные номера, полные остроумия и неожиданных поворотов.

Барменская магия

Не забывайте про лучшие напитки! Наш бармен готов предложить вам широкий выбор коктейлей и пенного, который сделает ваш вечер еще более запоминающимся.

Уникальная атмосфера

Стендап пройдет в атмосферном пространстве старого завода, что добавит особый шарм вашему вечеру. Это место идеально подходит как для дружеской встречи, так и для романтического свидания.

Билеты

Не упустите возможность стать частью этого уникального стендап-шоу. Билеты уже в продаже! Позаботьтесь о своем месте заранее, чтобы гарантировать себе незабываемые впечатления.

Приходите, расслабьтесь и наслаждайтесь вечером смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 2 августа
Завод Красноярск, Ломоносова, 24
19:00 от 700 ₽
Красноярск, 16 августа
Завод Красноярск, Ломоносова, 24
19:00 от 700 ₽
Красноярск, 30 августа
Завод Красноярск, Ломоносова, 24
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура
6+
Классическая музыка
Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура
3 ноября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1900 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
17 августа в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 600 ₽
Pyrokinesis
16+
Хип-хоп
Pyrokinesis
14 сентября в 19:00 Circus
от 2700 ₽
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