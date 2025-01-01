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Стендап на веранде: опытные комики
Билеты от 550₽
Киноафиша Стендап на веранде: опытные комики

Стендап на веранде: опытные комики

16+
Возраст 16+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Лёгкий летний вечер с комиками из популярных ТНТ-проектов

Свежий воздух, прохладительные напитки и юмор, который бьёт точно в цель. Представьте: уютная веранда в центре Москвы, тёплый летний вечер и атмосфера, где смех льётся легко и непринуждённо. Это не просто стендап — это камерный вечер с участниками известных ТНТ-проектов, которые умеют находить смешное в обычном и превращать это в искромётные шутки.

Почему стоит прийти?

Состав, который говорит сам за себя. Только проверенные комики с эфирами на ТНТ и участием в топовых шоу. Никаких новичков — исключительно мастера, которые знают, как рассмешить зал.

Идеальная летняя атмосфера

Удобная веранда в двух минутах от метро Таганская. Лёгкий ветерок, приятная компания и шутки, которые скрасят ваш вечер. Если погода подведёт, продолжим в уютном зале.

Эксклюзивный контент

Острые, свежие и иногда дерзкие шутки без цензуры. Практично и удобно: бар в центре Москвы, 1,5–2 часа стендапа в приятной компании. Рассадка по мере прихода гостей — приходите пораньше, чтобы сесть ближе к сцене. Менеджер предложит вам лучшие места! :)

Voice Standup

Мы делаем стендап, на который хочется возвращаться. Больше анонсов и шуток — в нашем Telegram-канале. P.S. Иногда лучший отдых — это вовремя посмеяться.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Pub No Pub Москва, Таганская пл., 86/1, стр. 1
20:00 от 550 ₽

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