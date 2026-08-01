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Стендап на летнике
Киноафиша Стендап на летнике

Стендап на летнике

18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О концерте

Комедийные вечера на летнике Hooper Pub

Приглашаем вас на выступления лучших комиков из Перми и России на летнике Hooper Pub. Это идеальный способ провести вечер на свежем воздухе, насладиться теплой погодой и от души посмеяться над шутками опытных артистов.

Актуальный юмор каждый выходной

На летнике проходят выступления квалифицированных комиков, участников крупнейших юмористических проектов страны с пятницы по воскресенье. Они представляют самые свежие и актуальные шутки, которые не оставят вас равнодушными.

Будние дни с открытыми микрофонами

В будние дни на площадке проходят проверочные концерты и открытые микрофоны. Здесь комики могут представить как новый материал, так и уже проверенные шутки, добавляя разнообразие и свежесть в программу.

Уютная атмосфера и разнообразие

Состав комиков меняется на каждом мероприятии, а темы шуток подбираются так, чтобы быть близкими всем, независимо от возраста. На летнике работает кухня и бар, где вы найдете широкий выбор напитков и блюд.

Организация посещения

Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту. Менеджеры зала расположат вас в порядке очереди во время сбора гостей. Если вы идете с компанией, рекомендуем приобретать билеты совместно, чтобы сидеть за одним столом.

Время сбора гостей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно устроиться на летнике и успеть сделать заказ еды и напитков.

Купить билет на концерт Стендап на летнике

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В других городах
Август
23 августа воскресенье
18:30
Hooper Pub Пермь, Сибирская, 8
от 700 ₽
30 августа воскресенье
18:30
Hooper Pub Пермь, Сибирская, 8
от 700 ₽

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