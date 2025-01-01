Стендап на крыше Депо

Стендап-концерт на крыше фудмолла «Депо Лесная»

На крыше фудмолла «Депо Лесная» пройдет стендап-концерт, который обещает зарядить зрителей хорошим настроением и смехом. Этот увлекательный вечер не оставит равнодушными любителей импровизационного юмора и неожиданных поворотов событий.

Кто выступит?

На сцене свои номера представят три комика и ведущий с ТНТ и Labelcom. Каждый раз lineup будет меняться, что добавляет интриги и новизны в каждое мероприятие. Не упустите возможность увидеть своих любимых комиков и открывать для себя новые имена в мире стендапа!

Удобства для зрителей

Гости могут наслаждаться не только юмором, но и гастрономией. Закажите еду и напитки из меню, чтобы сделать вечер еще более приятным. Также пройдет розыгрыш бесплатных напитков – не упустите шанс выиграть что-то вкусное!

Погодные условия

В случае непогоды мероприятие перенесут в помещениях фудмолла, так что вы сможете наслаждаться стендапом в любом климате.

Не пропустите этот уникальный концерт, который подарит вам множество положительных эмоций и веселых моментов!