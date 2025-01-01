Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Стендап на крыше Депо
Билеты от 597₽
Киноафиша Стендап на крыше Депо

Стендап на крыше Депо

18+
Возраст 18+
Билеты от 597₽

О концерте

Стендап-концерт на крыше фудмолла «Депо Лесная»

На крыше фудмолла «Депо Лесная» пройдет стендап-концерт, который обещает зарядить зрителей хорошим настроением и смехом. Этот увлекательный вечер не оставит равнодушными любителей импровизационного юмора и неожиданных поворотов событий.

Кто выступит?

На сцене свои номера представят три комика и ведущий с ТНТ и Labelcom. Каждый раз lineup будет меняться, что добавляет интриги и новизны в каждое мероприятие. Не упустите возможность увидеть своих любимых комиков и открывать для себя новые имена в мире стендапа!

Удобства для зрителей

Гости могут наслаждаться не только юмором, но и гастрономией. Закажите еду и напитки из меню, чтобы сделать вечер еще более приятным. Также пройдет розыгрыш бесплатных напитков – не упустите шанс выиграть что-то вкусное!

Погодные условия

В случае непогоды мероприятие перенесут в помещениях фудмолла, так что вы сможете наслаждаться стендапом в любом климате.

Не пропустите этот уникальный концерт, который подарит вам множество положительных эмоций и веселых моментов!

Купить билет на концерт Стендап на крыше Депо

Помощь с билетами
Май
8 мая пятница
18:30
Фуд-молл «Депо. Москва» Москва, Лесная, 20, стр. 3
от 597 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
17 января в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
6 января в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co
18+
Джаз
Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co
20 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше