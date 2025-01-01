Стендап на корабле

Незабываемый стендап на самом большом теплоходе в России

Это не просто вечер комедии, а настоящая феерия, где вы сможете насладиться живой музыкой и яркими выступлениями лучших комиков Москвы.

Комедия и музыка в одном флаконе

На сцене теплохода вас ждут самые талантливые комики, которые подарят вам множество улыбок и хорошего настроения. Но это еще не все! Концерт будет сопровождаться живым вокалом, где прозвучат известные мировые хиты.

Уникальная атмосфера

Красивые виды Москвы и Москвы-реки, романтическая луна и вечернее небо создадут неповторимую атмосферу, которая не оставит никого равнодушным. Удобные столики на закрытой палубе обеспечат комфортный отдых, а работающий бар и кухня порадуют вас вкусными угощениями и напитками.

Длительность и формат мероприятия

Общая продолжительность мероприятия составляет три часа, в течение которых вы будете наслаждаться концертом и прогулкой. Кроме того, антракт позволит вам отдохнуть и пообщаться с друзьями.

Танцы на борту

Не упустите возможность потанцевать под живую музыку и зарядиться положительными эмоциями!

Добро пожаловать на борт! Наслаждайтесь незабываемым вечером в компании хороших друзей и ярких артистов.