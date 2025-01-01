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Стендап на ходу
Билеты от 500₽
Киноафиша Стендап на ходу

Стендап на ходу

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Уникальный формат импровизации

«Стендап на ходу» — это захватывающее шоу, где комики создают свои выступления в реальном времени. Зрители предлагают темы, и комики, используя эти идеи, импровизируют на сцене, превращая их в юмор.

Импровизация на сцене: зрители становятся соавторами

В отличие от традиционного стендапа, где комики готовят свои шутки заранее, в этом шоу каждый вечер будет уникальным, потому что состав комиков может меняться, а темы для шуток предложат зрители. Это создает атмосферу живого общения и неожиданных поворотов.

Как узнать состав выступающих

Поскольку состав комиков может изменяться, важно уточнять актуальную информацию через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях. Это поможет быть в курсе всех изменений.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽
15 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽

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