Стендап на двоих. Ирина Мазур и Вячеслав Будянский
Киноафиша Стендап на двоих. Ирина Мазур и Вячеслав Будянский

Стендап на двоих. Ирина Мазур и Вячеслав Будянский

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап на двоих: Ирина Мазур и Вячеслав Будянский

Приглашаем вас на уникальный вечер стендапа с Ириной Мазур и Вячеславом Будянским в Standup Room Новосибирск. Эти талантливые комики готовят для зрителей настоящий праздник юмора и остроумия.

Знакомьтесь с артистами

Ирина Мазур — яркая представительница современной комедийной сцены, известная своим острым взглядом на жизнь и умением находить юмор в повседневных ситуациях. Вячеслав Будянский, в свою очередь, зарекомендовал себя как мастер импровизации, который легко завлекает зрителей в свой мир шуток и забавных историй.

Что вас ждет

В программе — новые смешные истории, неожиданные повороты и, конечно, много искреннего смеха. Артисты предлагают болельщикам разыграть самые животрепещущие темы и поразмышлять над актуальными вопросами, используя стильный и современный подход к юмору.

Почему стоит посетить

Стендап — это не просто смех. Это возможность увидеть, как комики находят общий язык с аудиторией, взаимодействуют с ней и вызывают эмоции. Кроме того, вечер в компании Ириной и Вячеслава — отличный способ отдохнуть после напряженного дня и зарядиться позитивной энергией.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт Стендап на двоих. Ирина Мазур и Вячеслав Будянский

Январь
3 января суббота
17:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»

