Стендап на двоих. Ерема Акмолдаев и Слава Малинкин

Стендап-концерт: Слава Малинкин и Ерема Акмолдаев

Приглашаем вас на совместный стендап-концерт двух выдающихся комиков — Славы Малинкина из Новосибирска и Еремы Акмолдаева из Кемерово. Это уникальное событие обещает массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений!

О комиках

Слава Малинкин — известный стендап-комик с богатым опытом выступлений. Его остроумие и умение находить смешное в повседневной жизни уже успели завоевать множество поклонников. Слава активно выступает на различных площадках и не раз становился победителем юмористических конкурсов.

Ерема Акмолдаев — талантливый комик, который привносит в свои выступления свежий взгляд на привычные вещи. Его харизма и остроумие позволяют зрителям не только смеяться, но и задумываться о важных аспектах жизни.

Что ожидать от концерта?

На концерте вы сможете насладиться яркими номерами, которые затронут самые разные темы — от повседневных ситуаций до более глубоких социальных вопросов. Комики не только развлекут вас, но и подарят возможность взглянуть на мир с другой стороны.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах. Успейте забронировать лучшие места, так как спрос на это событие очень высок!

Приходите и зарядитесь позитивом от лучших комиков страны!