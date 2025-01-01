Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап на двоих. Ерема Акмолдаев и Слава Малинкин
Киноафиша Стендап на двоих. Ерема Акмолдаев и Слава Малинкин

Стендап на двоих. Ерема Акмолдаев и Слава Малинкин

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт: Слава Малинкин и Ерема Акмолдаев

Приглашаем вас на совместный стендап-концерт двух выдающихся комиков — Славы Малинкина из Новосибирска и Еремы Акмолдаева из Кемерово. Это уникальное событие обещает массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений!

О комиках

Слава Малинкин — известный стендап-комик с богатым опытом выступлений. Его остроумие и умение находить смешное в повседневной жизни уже успели завоевать множество поклонников. Слава активно выступает на различных площадках и не раз становился победителем юмористических конкурсов.

Ерема Акмолдаев — талантливый комик, который привносит в свои выступления свежий взгляд на привычные вещи. Его харизма и остроумие позволяют зрителям не только смеяться, но и задумываться о важных аспектах жизни.

Что ожидать от концерта?

На концерте вы сможете насладиться яркими номерами, которые затронут самые разные темы — от повседневных ситуаций до более глубоких социальных вопросов. Комики не только развлекут вас, но и подарят возможность взглянуть на мир с другой стороны.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах. Успейте забронировать лучшие места, так как спрос на это событие очень высок!

Приходите и зарядитесь позитивом от лучших комиков страны!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 31 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

D-кач на Обских волнах
18+
Поп
D-кач на Обских волнах
5 сентября в 21:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
24 августа в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
Чайф - 40 лет
12+
Русский рок
Чайф - 40 лет
2 ноября в 19:00 Дом ученых
от 4000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше