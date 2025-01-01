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Киноафиша Стендап на двоих. Богдан Одинцов и Тлек Адилбай

Стендап на двоих. Богдан Одинцов и Тлек Адилбай

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Совместный стендап-концерт: смех без границ

Не пропустите уникальную возможность увидеть двух талантливых комиков из разных уголков России в одном шоу! В этот вечер на сцене встретятся Богдан Одинцов из Новосибирска и Тлек Адилбай из Красноярска. Они готовы порадовать зрителей своими лучшими шутками и оригинальными историями.

О комиках

Богдан Одинцов — яркий представитель новосибирского стендапа. Его юмор сочетает в себе наблюдательность и искренность, что делает каждое выступление незабываемым.

Тлек Адилбай — комик из Красноярска, известный своим остроумием и уникальным подходом к комедии. Его шутки часто основаны на жизненных ситуациях, с которыми может столкнуться каждый из нас.

Что ожидать от вечера?

Зрителей ждет яркое и динамичное выступление, наполненное смехом и хорошим настроением. Каждый комик представит свои лучшие номера, которые точно не оставят вас равнодушными.

Где и когда?

Концерт пройдет в уютном зале, где царит дружеская атмосфера. Убедитесь, что вы забронировали свои места заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Приходите поддержать своих любимых комиков и насладиться атмосферой смеха и позитива!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 13 сентября
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 600 ₽

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