Стендап на английском языке. A standup show in English
О концерте/спектакле

Стендап на английском: Вечер юмора в Stand Up Store Moscow

Приглашаем всех любителей остроумия и хорошего настроения на уникальное стендап-шоу на английском языке! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех, кто хочет посмеяться и отдохнуть после трудной недели.

Что вас ждет?

На сцене Stand Up Store Moscow выступят талантливые комики, которые поделятся своими самыми смешными историями и наблюдениями. Все шутки будут представлены исключительно на английском языке, что делает вечер особенно интересным для иностранных гостей и тех, кто хочет улучшить свои языковые навыки.

Уникальная атмосфера

Stand Up Store Moscow — это не просто место, где рассказывают шутки. Здесь царит атмосфера дружбы и веселья. Каждый вечер вы сможете насладиться не только юмором, но и живым общением с артистами и зрителями.

Поддержите молодых комиков

В рамках шоу вы также сможете познакомиться с новыми талантами. Многие комики только начинают свой путь в мире стендапа, и ваше внимание может стать для них важным шагом к успеху. Возможно, именно их шутки скоро будут звучать на больших сценах!

Где и когда?

Шоу проходит в уютном и атмосферном пространстве Stand Up Store Moscow. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Узнайте расписание и приходите за хорошим настроением.

Не забудьте пригласить друзей и погрузиться в мир юмора и позитива!

Расписание

17 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
16:00 от 1000 ₽

