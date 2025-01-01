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Стендап лайнап
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Стендап лайнап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ночь свежих шуток в Standup Room

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, где опытные комики и перспективные новички представят свой свежий материал! Вечер стендапа пройдет под покровом ночи, обещая зрителям заряд энергии и хорошего настроения.

Что ожидать?

На сцене Standup Room выступят талантливые комики, готовые поделиться своими самыми остроумными шутками и наблюдениями. Каждое выступление — это не просто набор шуток, а глубокое погружение в мир юмора, актуальных тем и жизненных ситуаций. Вы сможете увидеть, как различные стили и подходы к комедии сталкиваются и переплетаются, создавая уникальную атмосферу.

Зачем стоит прийти?

Это отличная возможность не только насладиться качественным юмором, но и поддержать начинающих артистов, которые только начинают свой путь в мире стендапа. Кроме того, каждый вечер стендапа — это шанс стать частью живого общения, где смех и искренность объединяют зрителей и исполнителей.

Интересные факты

  • Стендап, как жанр, стал особенно популярным в последние десятилетия, но его корни уходят в 19 век.
  • Многие известные комики, такие как Джерри Сайнфелд и Эдди Мерфи, начинали именно с выступлений в небольших клубах.
  • Комедия часто использует наблюдения за повседневной жизнью, что делает её особенно близкой и понятной для зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера в Standup Room! Подготовьтесь к смеху, который будет звучать до самого утра!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 15 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 500 ₽
Новосибирск, 22 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 500 ₽
Новосибирск, 29 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 500 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап вечер
16 августа в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
6 сентября в 22:00 Standup Room
от 800 ₽
Ха!Мы! Лучшее!
18+
Юмор
Ха!Мы! Лучшее!
27 сентября в 21:30 Бродячая собака
от 1000 ₽
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