Новогодний стендап-корпорат: вечеринка с юмором!

Если вы ищете идеальное новогоднее мероприятие, обратите внимание на стендап-корпорат! Это универсальное решение, которое объединяет все комедийные форматы клуба в одном незабываемом концерте.

Веселые моменты и новогодние шутки

На сцене выступят лучшие комики, которые поделятся своими самыми смешными историями за 2025 год. Участники не только разгонят новогоднее веселье, но и обсудят ваши самые заветные желания. Встреча с Дедом Морозом добавит волшебства в атмосферу мероприятия!

Поддержите комиков!

Каждый билет, купленный на это мероприятие, поможет организовать корпоратив для самих артистов. Таким образом, вы не только получите отличный вечер смеха, но и внесете свой вклад в праздничное настроение комиков. Все собранные средства пойдут на организацию альтернативного новогоднего стола, полного мандаринов и шампанского!

Встречайте звёзд стендапа

В программе примут участие:

Тимур Те

Илья Смирнов

Яша Квас

Ваня Макаров

Давид Агавелян

Илья Буржинский

Глеб Капелюх

Влад Васильев

Вика Караева

Арсений Алексеев

Семён Голубь

Алексей Полубояров

Ваня Ильин

Не упустите шанс провести незабываемый вечер вместе с любимыми комиками! Ждем вас на новогоднем стендап-корпоране!