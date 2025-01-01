Меню
18+
Новогодний стендап-корпорат: вечеринка с юмором!

Если вы ищете идеальное новогоднее мероприятие, обратите внимание на стендап-корпорат! Это универсальное решение, которое объединяет все комедийные форматы клуба в одном незабываемом концерте.

Веселые моменты и новогодние шутки

На сцене выступят лучшие комики, которые поделятся своими самыми смешными историями за 2025 год. Участники не только разгонят новогоднее веселье, но и обсудят ваши самые заветные желания. Встреча с Дедом Морозом добавит волшебства в атмосферу мероприятия!

Поддержите комиков!

Каждый билет, купленный на это мероприятие, поможет организовать корпоратив для самих артистов. Таким образом, вы не только получите отличный вечер смеха, но и внесете свой вклад в праздничное настроение комиков. Все собранные средства пойдут на организацию альтернативного новогоднего стола, полного мандаринов и шампанского!

Встречайте звёзд стендапа

В программе примут участие:

  • Тимур Те
  • Илья Смирнов
  • Яша Квас
  • Ваня Макаров
  • Давид Агавелян
  • Илья Буржинский
  • Глеб Капелюх
  • Влад Васильев
  • Вика Караева
  • Арсений Алексеев
  • Семён Голубь
  • Алексей Полубояров
  • Ваня Ильин

Не упустите шанс провести незабываемый вечер вместе с любимыми комиками! Ждем вас на новогоднем стендап-корпоране!

Декабрь
Январь
30 декабря вторник
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
4 января воскресенье
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
6 января вторник
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
8 января четверг
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
10 января суббота
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽

