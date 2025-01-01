Если вы ищете идеальное новогоднее мероприятие, обратите внимание на стендап-корпорат! Это универсальное решение, которое объединяет все комедийные форматы клуба в одном незабываемом концерте.
На сцене выступят лучшие комики, которые поделятся своими самыми смешными историями за 2025 год. Участники не только разгонят новогоднее веселье, но и обсудят ваши самые заветные желания. Встреча с Дедом Морозом добавит волшебства в атмосферу мероприятия!
Каждый билет, купленный на это мероприятие, поможет организовать корпоратив для самих артистов. Таким образом, вы не только получите отличный вечер смеха, но и внесете свой вклад в праздничное настроение комиков. Все собранные средства пойдут на организацию альтернативного новогоднего стола, полного мандаринов и шампанского!
В программе примут участие:
Не упустите шанс провести незабываемый вечер вместе с любимыми комиками! Ждем вас на новогоднем стендап-корпоране!